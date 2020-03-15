{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Отец Черышева: Денис чувствует себя хорошо, у него не диагностирован коронавирус

В воскресенье "Валенсия", за которую выступает российский футболист, сообщила, что в клубе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов и персонала
Денис Черышев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У футболиста сборной России и испанской "Валенсии" Дениса Черышева не диагностирован коронавирус. Об этом ТАСС сообщил его отец Дмитрий Черышев.

На эту тему

Ранее в воскресенье стало известно, что в "Валенсии" выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших оказался бывший защитник российского "Зенита" Эсекьель Гарай.

"Были сделаны пробы, выявили тех игроков [которые заражены коронавирусом], нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме, - сказал Дмитрий Черышев. - С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно".

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Юношеская сборная России в рекордный 11-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
В финале российская сборная оказалась сильнее команды Швеции со счетом 7:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС