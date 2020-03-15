Отец Черышева: Денис чувствует себя хорошо, у него не диагностирован коронавирус

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У футболиста сборной России и испанской "Валенсии" Дениса Черышева не диагностирован коронавирус. Об этом ТАСС сообщил его отец Дмитрий Черышев.

Ранее в воскресенье стало известно, что в "Валенсии" выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших оказался бывший защитник российского "Зенита" Эсекьель Гарай.

"Были сделаны пробы, выявили тех игроков [которые заражены коронавирусом], нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме, - сказал Дмитрий Черышев. - С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно".