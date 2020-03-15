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Футбол в России

"Торпедо" сыграло вничью с "Текстильщиком" и продлило серию без побед в ФНЛ до шести игр

В турнирной таблице "Торпедо" занимает четвертое место, уступая лидеру волгоградскому "Ротору" три очка

ТАСС, 15 марта. Столичное "Торпедо" сыграло вничью с ивановским "Текстильщиком" со счетом 0:0 в гостевом матче 27-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Иваново на стадионе "Текстильщик".

"Торпедо" не может выиграть на протяжении шести матчей в чемпионате, команда Сергея Игнашевича трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Последний раз команда побеждала 3 ноября дома в матче против клуба "СКА-Хабаровск" (2:1). 5 марта "Торпедо" на выезде разгромно уступило "Химкам" (1:5) в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России. "Текстильщик" не может выиграть в пяти матчах кряду (две ничьи, три поражения).

В турнирной таблице "Торпедо" с 53 очками в 27 матчах идет четвертым. "Текстильщик" с 18 поражениями находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку. В активе команды 19 очков в 27 матчах.

В следующем туре у "Торпедо" запланирован гостевой матч против красноярского "Енисея", у "Текстильщика" - домашняя игра против "Чайки" (Ростовская область). Оба матча намечены на 22 марта.

Результаты других встреч дня:

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Химки" - 2:2;
"Чертаново" (Москва) - "Мордовия" (Саранск) - 3:0;
"Шинник" (Ярославль) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;
"Чайка" - "Авангард" (Курск) - 1:1;
"Балтика" (Калининград) - "Армавир" - 2:0;
"Факел" (Воронеж) - "Луч" (Владивосток) - 1:0.

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