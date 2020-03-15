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Решение по матчу сборных Молдавии и России будет озвучено после видеоконференции УЕФА

Игра должна пройти 31 марта в Кишиневе

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Молдавии в Кишиневе появится после видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с национальными ассоциациями европейских стран. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью Федерации футбола Молдавии Александр Греку.

Сборная России должна провести товарищескую игру с командой Молдавии 31 марта в Кишиневе, ранее было решено, что встреча из-за ситуации с коронавирусом пройдет без зрителей. В воскресенье стало известно, что с 17 марта Молдавия закроет наземную границу и приостановит авиасообщение с другими странами.

"На данный момент мы не располагаем информацией по тому, будет матч или нет. Ее мы получим во вторник, когда пройдет видеоконференция УЕФА", - сказал Греку.

Из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запланированные на следующей неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Большинство футбольных чемпионатов Европы прерваны.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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