Шипачев: мои меры против коронавируса? Спать побольше

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Хоккеист московского "Динамо" Вадим Шипачев надеется, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) примет взвешенное решение относительно возможности продолжения плей-офф. Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Предполагается, что лига вынесет решение в понедельник.

"Всегда хочется играть с болельщиками, без них хоккей совсем не тот. Будем ждать решения КХЛ, будем ему следовать, - сказал Шипачев. - Мы тренируемся, готовимся, а дальше нам уже скажут, играть или нет. Иностранцев много в команде, они переживают, поскольку границы закрывают, и они из-за этого не могут увидеться с семьями".

"Ситуация серьезная. Есть исследования насчет заболевших, КХЛ наверняка владеет информацией и примет правильное решение. Какие меры я принимаю? Спать побольше надо", - отметил Шипачев.

"Динамо" и ЦСКА должны встретиться в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. "У ЦСКА хорошее большинство, вратарь Илья Сорокин классно играет, наша вратарская бригада работает великолепно, они нам расскажут, как играть против него. У них пять-шесть звеньев, которые здорово взаимодействуют. Когда пропускаешь от ЦСКА первым, потом тяжело играть. Но в целом без разницы, как они будут играть, мы готовимся к своей игре", - заключил Шипачев.

Первый матч серии до четырех побед запланирован на 18 марта на "ЦСКА-Арене".