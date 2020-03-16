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Отмена соревнований из-за коронавируса

Оргкомитет ОИ просит зрителей не собираться вдоль маршрута эстафеты олимпийского огня

Участникам эстафеты не будет запрещено бежать в медицинских масках
Эстафета олимпийского огня в Греции EPA-EFE/Takemi Shugo/Tokyo 2020
Описание
Эстафета олимпийского огня в Греции
© EPA-EFE/Takemi Shugo/Tokyo 2020

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио принял решение обратиться к зрителям не собираться вдоль маршрута эстафеты олимпийского огня в Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, такие меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, организаторы разослали электронные письма участникам эстафеты с отдельными рекомендациями по поводу проведения забега.

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В частности, им не будут запрещать бежать в медицинских масках. Также рекомендуется отказаться от участия в случае недомогания, высокой температуры и кашля. Автобусы, перевозящие участников эстафеты, будут передвигаться с открытыми окнами для лучшей вентиляции.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету "Токио-2020" 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без присутствия публики.

В Японии эстафета начнется 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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