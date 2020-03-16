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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля

Причиной стала ситуация с распространением коронавируса

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Германская футбольная лига (DFL) остановила до 2 апреля игры в высшем и втором дивизионах. Соответствующее решение принято в понедельник по итогам заседания этой инстанции во Франкфурте-на-Майне, сообщает пресс-служба лиги.

Решение принято на фоне распространения коронавируса нового типа в Германии. В ФРГ инфицированы более 5 тыс. человек.

Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей. Именно в таком формате прошли несколько игр последнего тура.

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ГерманияОтмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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