Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Германская футбольная лига (DFL) остановила до 2 апреля игры в высшем и втором дивизионах. Соответствующее решение принято в понедельник по итогам заседания этой инстанции во Франкфурте-на-Майне, сообщает пресс-служба лиги.

Решение принято на фоне распространения коронавируса нового типа в Германии. В ФРГ инфицированы более 5 тыс. человек.

Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей. Именно в таком формате прошли несколько игр последнего тура.