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Отмена соревнований из-за коронавируса

CAS не будет проводить очные слушания до 1 мая из-за коронавируса

Слушания будут проходить в формате видеоконференций либо будут отменены
Здание Спортивного арбитражного суда EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Здание Спортивного арбитражного суда
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 16 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне не будет проводить очные слушания до 1 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в зависимости от обстоятельств каждого дела будет приниматься решение о формате слушаний. Они будут проводиться в формате видеоконференций либо будут отменены. Срок, в течение которого не будут проводиться очные слушания, может быть продлен в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Первый заболевший в Швейцарии был выявлен 25 февраля. В минувшую пятницу правительство до конца апреля запретило все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Кроме того, до 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях, включая школы и вузы, введен запрет на въезд для всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск. В понедельник власти Швейцарии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране до 19 апреля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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