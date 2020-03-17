СМИ: Турция может принять чемпионат Европы по футболу в связи с пандемией коронавируса

ТАСС, 17 марта. Турция предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести на своей территории чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает издание AS.

На данный момент турецкая Суперлига является одним из европейских чемпионатов, не приостановленных в связи с коронавирусом. Матчи проводятся без зрителей. По данным на 16 марта в Турции зафиксировано 13 случаев заражения, летальных исходов от коронавируса не было.

Во вторник в УЕФА пройдет видеоконференция с участием 55 представителей европейских федераций, где будет обсуждаться возможность проведения чемпионата Европы, формат возобновления еврокубков и определение чемпионов в странах, где на данный момент приостановлены национальные первенства.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован на период с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.