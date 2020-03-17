Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Великобритании отменен из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике, запланированный на 28 марта в британском Бирмингеме, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics).

Сообщается, что отменены все соревнования по спортивной гимнастике, проведение которых было запланировано в Великобритании до 30 июня.

"Это было очень трудное решение, и мы понимаем разочарование гимнастов, тренеров, клубов и волонтеров. Однако наш приоритет - здоровье и благополучие всей гимнастической семьи. Мы приняли решение отменить все мероприятия до конца июня в надежде, что это решительное действие устранит неопределенность и снимет излишнее напряжение с клубов, тренеров и спортсменов", - сказала Джейн Аллен, руководитель British Gymnastics.

По данным на понедельник в Великобритании было подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 35.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.