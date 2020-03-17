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Отмена соревнований из-за коронавируса

Президент УЕФА поблагодарил Инфантино за работу над календарем после переноса ЧЕ

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год

ТАСС, 17 марта. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поблагодарил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за помощь в организации футбольного календаря, который претерпит изменения из-за переноса чемпионата Европы 2020 года. Комментарий Чеферина приводит пресс-служба УЕФА.

Во вторник УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021-го.

"Я хотел бы поблагодарить ФИФА и ее президента Джанни Инфантино, который заявил, что сделает все необходимое для разработки нового календаря. Перед лицом кризиса футбол показал себя открытым, солидарным и терпимым", - сказал Чеферин. Также президент УЕФА поблагодарил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая согласилась перенести Кубок Америки с 2020 года на 2021-й. На лето 2021 года изначально был запланирован клубный чемпионат мира.

Также из-за пандемии коронавируса на данный момент приостановлены почти все европейские чемпионаты, в том числе Англии, Германии, Италии, Испании, Франции и России. Паузы в чемпионатах Англии и Италии продлятся до 3 апреля, в чемпионате Германии - до 2 апреля, в чемпионате России - до 10 апреля. Соревнования в Испании и Франции приостановлены на неопределенный срок.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Инфантино, ДжанниЧеферин, АлександерОтмена соревнований из-за коронавируса
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