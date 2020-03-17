Президент УЕФА поблагодарил Инфантино за работу над календарем после переноса ЧЕ

ТАСС, 17 марта. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поблагодарил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за помощь в организации футбольного календаря, который претерпит изменения из-за переноса чемпионата Европы 2020 года. Комментарий Чеферина приводит пресс-служба УЕФА.

Во вторник УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021-го.

"Я хотел бы поблагодарить ФИФА и ее президента Джанни Инфантино, который заявил, что сделает все необходимое для разработки нового календаря. Перед лицом кризиса футбол показал себя открытым, солидарным и терпимым", - сказал Чеферин. Также президент УЕФА поблагодарил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая согласилась перенести Кубок Америки с 2020 года на 2021-й. На лето 2021 года изначально был запланирован клубный чемпионат мира.

Также из-за пандемии коронавируса на данный момент приостановлены почти все европейские чемпионаты, в том числе Англии, Германии, Италии, Испании, Франции и России. Паузы в чемпионатах Англии и Италии продлятся до 3 апреля, в чемпионате Германии - до 2 апреля, в чемпионате России - до 10 апреля. Соревнования в Испании и Франции приостановлены на неопределенный срок.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.