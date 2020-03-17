Вице-президент IIHF уверен, что чемпионат мира 2020 года не состоится

ТАСС, 17 марта. Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола выразил уверенность, что чемпионат мира 2020 года не состоится. Комментарий Куммолы приводит финское издание Iltalehti .

Проведение турнира было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Турнир проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

"Сейчас ведутся переговоры, как решить вопрос со страхованием, - сказал Куммола. - Когда все станет ясно, последует официальное заявление от IIHF. Однако уже ясно, что чемпионат мира этой весной не состоится".

Первый заболевший в Швейцарии был выявлен 25 февраля. По данным Федерального управления здравоохранения Швейцарии (ФУОЗ) в стране подтверждено 2269 случаев заражения, умерли 14 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.