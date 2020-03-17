Фазель: IIHF не может организовать ЧМ в данный момент, для финального решения нужно время

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Швейцарские власти сейчас озабочены тем, как снизить распространение коронавируса, и поэтому не могут вынести решение по вопросу проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир был запланирован на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Ранее вице-президент IIHF Калерво Куммола выразил уверенность, что чемпионат мира 2020 года не состоится. Совет IIHF во вторник провел по вопросу проведения турнира телефонную конференцию, но никакого решения принято не было.

"Мы обсуждали ситуацию с контрактными обязательствами, страхованием, организацией. Нам нужно еще немного времени для того, чтобы принять окончательное решение, это вопрос времени, - сказал Фазель. - У властей другие приоритеты, поэтому они и не выносят решение по турниру. Специальные меры приняты до апреля, а турнир - в мае, и сейчас у правительства другие задачи: сократить количество заболевших, прекратить распространение вируса".

"Факты таковы, что на данный момент мы не можем организовать чемпионат мира, но из-за контрактной ситуации нам нужно еще время для финального решения", - добавил Фазель.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за угрозы коронавируса. "Мы не можем перенести турнир, как УЕФА. В следующем году чемпионат мира пройдет уже в Белоруссии и Латвии. Нам надо ждать окончательного решения", - отметил Фазель.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. Первый заболевший в Швейцарии был выявлен 25 февраля. По данным Федерального управления здравоохранения Швейцарии, в стране подтверждено 2269 случаев заражения, умерли 14 человек.