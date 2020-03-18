Есмантович опасается, что ЦСКА может недосчитаться игроков при возобновлении плей-офф КХЛ

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Во вторник было объявлено о приостановке розыгрыша плей-офф КХЛ до 10 апреля. ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где должен был сыграть с "Динамо". Контракты некоторых хоккеистов ЦСКА действуют до 30 апреля.

"Конечно, некоторые опасения, связанные с тем, что мы можем недосчитаться игроков в плей-офф в случае возобновления чемпионата, у нас есть. Если они не придут на тренировку, то будем разбираться. Но мы никого не отпускали, нет такого юридического термина. Команда находится под контрактами", - отметил Есмантович.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.