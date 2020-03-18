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Отмена соревнований из-за коронавируса

Российские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона

Спортсмены принимали участие в олимпийском квалификационном турнире, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры будут на самоизоляции в течение двух недель после возвращения с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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"Они будут на самоизоляции в течение двух недель. В Москву сборная прилетит чартером", - сказал Кремлев.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по боксу в среду прилетят в Москву из Лондона. Олимпийский квалификационный турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияОтмена соревнований из-за коронавируса
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