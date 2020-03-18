Российские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры будут на самоизоляции в течение двух недель после возвращения с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Они будут на самоизоляции в течение двух недель. В Москву сборная прилетит чартером", - сказал Кремлев.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по боксу в среду прилетят в Москву из Лондона. Олимпийский квалификационный турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.