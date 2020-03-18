Новая дата олимпийской квалификации по боксу будет известна в течение недели

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые дата и место олимпийской квалификации по боксу на Игры в Токио будут известны в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский.
"Представитель МОК [Международного олимпийского комитета] сообщил, что в течение недели в национальные федерации поступит письмо с датой и местом квалификации", - сказал Шидловский.
Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Сборные России вернулись в Москву в среду.