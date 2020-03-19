Губернатор Токио заявила, что не думает об отмене Олимпийских игр

ТАСС, 19 марта. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что не думает об отмене Олимпиады 2020 года или проведении соревнований без зрителей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Комментарий Коикэ приводит агентство Reuters.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что продолжит готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану.

"Не думаю об отмене Олимпиады или проведении соревнований без зрителей. Мы будем оставаться в тесном контакте с МОК, правительством Японии по вопросу проведения Олимпийских игр. Борьба с коронавирусом необходима для безопасной и надежной Олимпиады, сейчас еще не время обсуждать, когда принимать решение по соревнованиям", - сказала Коикэ.

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.