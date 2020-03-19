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Отмена соревнований из-за коронавируса

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве, перенесенный на июнь, лишился статуса отборочного на ОИ

Первоначально турнир должен был проходить с 4 по 12 апреля
Глава ФТАР Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ФТАР Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который из-за ситуации с распространением коронавируса был перенесен с апреля на июнь, по решению исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020. Об этом сообщил ТАСС член исполкома IWF Максим Агапитов, который также является президентом Федерации тяжелой атлетики России.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики проходил в Лозанне с 17 по 18 марта. Из-за пандемии коронавируса часть членов исполкома принимала участие в работе посредством видеосвязи.

"На исполкоме активно обсуждался вопрос отбора на Олимпиаду-2020, который обострился из-за многочисленных переносов, связанных с коронавирусом, - сказал Агапитов. - В итоге было принято решение не продлевать квалификационный период. Оно было вызвано тем, что многие перенесенные соревнования в итоге могут вообще не состояться из-за неопределенной ситуации, поэтому решили ограничиться теми турнирами, которые на данный момент прошли. Таким образом, чемпионат Европы в Москве, который перенесен на июнь, уже не будет являться квалификационным турниром на Игры в Токио".

"На мой взгляд, это было не самое лучшее и не самое справедливое решение", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение провести этот турнир с 13 по 21 июня. Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа 2020 года.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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