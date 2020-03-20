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КХЛ

Чемпион мира по хоккею Виталий Атюшов покинул "Нефтехимик"

Контракт расторгнут по соглашению сторон

ТАСС, 20 марта. Нижнекамский "Нефтехимик", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Атюшовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

40-летний Атюшов провел в составе "Нефтехимика" в сезоне-2019/20 49 матчей, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи). Помимо нижнекамской команды, Атюшов выступал в КХЛ за хабаровский "Амур", челябинский "Трактор", подмосковный "Атлант", уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург". Всего на его счету 648 матчей в КХЛ, в которых он набрал 197 очков (38+159).

В составе сборной России Атюшов провел 43 матча, в которых набрал 19 очков (3+16). Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2009 году. Также на его счету есть серебряная и бронзовая награды мирового первенства, добытые в 2010 и 2007 годах соответственно.

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