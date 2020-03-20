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Влияние коронавируса на спорт

Открытый чемпионат Европы по шахматам перенесен на декабрь из-за коронавируса

Турнир был запланирован на 17-30 мая в словенском Подчетртеке

ТАСС, 20 марта. Открытый чемпионат Европы по шахматам, который должен был пройти в мае в словенском Подчетртеке, перенесен на декабрь из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского шахматного союза (ECU).

Турнир был запланирован на 17-30 мая.

"В связи с пандемией и форс-мажорной ситуацией Шахматная федерация Словении и Европейский шахматный союз решили перенести чемпионат Европы на 8-21 декабря 2020 года. Место проведения остается прежним", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.

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СловенияВлияние коронавируса на спорт
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