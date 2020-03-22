Футболист "Барселоны" Суарес заявил, что вернется на поле раньше предполагаемых сроков

ТАСС, 22 марта. Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес отметил, что восстановится после травмы мениска раньше предполагаемых сроков. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Стоит признать, что восстановление идет быстрее, чем мы ожидали, - сказал 33-летний Суарес. - Врачи сообщили мне, что все складывается хорошо, и это дало мне надежду, что я смогу играть как можно раньше. Сейчас все зависит от того, когда команда вернется [к тренировкам], к этому моменту я точно буду готов. Предполагалось, что я окончательно восстановлюсь в начале мая, но после общения с врачами стало ясно, что это произойдет гораздо раньше".

Уругваец в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. В начале января Суарес травмировал мениск правого колена. Позже ему была сделана операция, предполагалось, что восстановление после нее займет от четырех до шести месяцев.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 58 очков после 27 матчей. Турнир на данный момент приостановлен из-за ситуации с коронавирусом.