{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Российские скейтбордисты 23 марта вернутся из США после тренировочного сбора

По возвращении спортсменов ждет обязательный карантин
Ксения Маричева Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Ксения Маричева
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сборная России по скейтбордингу вернется в Россию 23 марта, спортсмены прилетят из США, где у них проходит учебно-тренировочный сбор. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Ранее Международная федерация роллер-спорта (World Skate) отменила ряд квалификационных олимпийских турниров в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Сборная России сейчас находится в США, у нас там вся команда - десять человек, завтра они вылетают обратно в Москву. Планировалось, что учебно-тренировочный сбор в США будет приурочен к соревнованиям в Лас-Вегасе в эти дни, но турнир отменился. Другая часть нашей сборной из США должна была лететь в Перу, где планировалось проведение соревнований в дисциплине "парк", но их также отменили, - сообщил Вдовин. - По возвращении, конечно, всех их ждет обязательный карантин, но мы планируем запустить среди них конкурс на лучший трюк, выполненный в квартире".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Скейтбординг впервые будет представлен в программе Игр.

В США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 300 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ЦСКА прервал аренду японского футболиста Нисимуры в "Портимоненсе" из-за коронавируса
Форвард вернется на родину к семье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС