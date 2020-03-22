Российские скейтбордисты 23 марта вернутся из США после тренировочного сбора

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сборная России по скейтбордингу вернется в Россию 23 марта, спортсмены прилетят из США, где у них проходит учебно-тренировочный сбор. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Ранее Международная федерация роллер-спорта (World Skate) отменила ряд квалификационных олимпийских турниров в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Сборная России сейчас находится в США, у нас там вся команда - десять человек, завтра они вылетают обратно в Москву. Планировалось, что учебно-тренировочный сбор в США будет приурочен к соревнованиям в Лас-Вегасе в эти дни, но турнир отменился. Другая часть нашей сборной из США должна была лететь в Перу, где планировалось проведение соревнований в дисциплине "парк", но их также отменили, - сообщил Вдовин. - По возвращении, конечно, всех их ждет обязательный карантин, но мы планируем запустить среди них конкурс на лучший трюк, выполненный в квартире".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Скейтбординг впервые будет представлен в программе Игр.

В США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 300 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.