МПК поддержал решение МОК рассмотреть варианты проведения Олимпиады в течение месяца

Ранее в воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

"Паралимпийское движение полностью поддерживает решение МОК рассмотреть возможные сценарии проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, включая отсрочку. Здоровье и благополучие участников Игр являются приоритетом, в этой связи решение МОК видится абсолютно правильным, учитывая беспрецедентную ситуацию, с которой мы столкнулись", - отметил Парсонс.

"Возможное изменение сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр поставит серьезную логистическую задачу, и МПК будет поддерживать МОК на каждом этапе", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.