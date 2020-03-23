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Кремль не комментирует планы сборной России на Олимпиаду 2020 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о перспективах участия россиян в Олимпиаде в Токио в МОК или ОКР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. В Кремле не комментируют перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю, - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности отказа российской сборной от участия в Олимпиаде из-за коронавируса. - Это вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) или российскому олимпийскому комитету (Олимпийский комитет России, ОКР)".

Ранее, выступая в японском парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал мнение, что в нынешних условиях проводить Олимпиаду нельзя, и выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичОлимпиада-2020 в ТокиоВлияние коронавируса на спорт
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