Спорт проигрывает коронавирусу. Почти все топовые соревнования отменены

Коронавирус шагает по планете. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию, а это значит, что проблема не просто масштабная, она глобальна. Кажется, еще немного — и не останется стран, где не было бы выявлено хотя бы одного случая заражения.

Во многих странах отменяются публичные мероприятия, включая спортивные. Спорт вообще один из самых массовых видов развлечений, поэтому активные болельщики и обычные зрители автоматически попадают в группу риска.

Изначально казалось, что до такого дело не дойдет. Все началось со стандартных ограничительных и профилактических мер. С конца зимы спортсмены начали массово отказываться от поездок на соревнования, а организаторы некоторых из них закрыли доступ для зрителей. Пострадали этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, футбольные матчи в некоторых странах, и все же даже в этих условиях спорт продолжал жить, а болельщики могли следить за событиями удаленно, в некоторых случаях — и с места событий.

К примеру, на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в начале марта в Таллине, трибуны были открыты для зрителей. Оргкомитет и Международный союз конькобежцев ввели дополнительные меры безопасности — ежедневный обязательный медосмотр участников, официальных лиц и журналистов с замером температуры. С момента завершения соревновательной части турнира прошла неделя, и на текущий момент тревожных известий о плохом самочувствии кого-либо из его участников не поступало.

Между тем пресловутый снежный ком уже начал образовываться. Первые известия об отмене соревнований были не слишком громкими. Этапы "Формулы-Е", Гран-при по художественной гимнастике, Кубок мира по гимнастике спортивной, "Красногорская лыжня", командный чемпионат мира по настольному теннису, чемпионат мира по шорт-треку, женский чемпионат мира по хоккею... Все эти турниры, безусловно, значимы, но мир ожидал известий по совсем другим состязаниям.

В сетях коронавируса

Первой по-настоящему крупной рыбой в сетях коронавируса можно признать чемпионат Италии по футболу. В начале прошлой недели Олимпийский комитет страны призвал правительство отменить все спортивные мероприятия, включая футбольное первенство. На текущий момент предполагается возобновить соревнования 3 апреля, но никто не знает, какой будет обстановка в это время. Особенно если учитывать то, что ситуация с вирусом в Италии близка к катастрофической.