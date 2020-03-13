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КХЛ

Знарок не нашел ключи к Шипачеву. "Динамо" стало последним четвертьфиналистом плей-офф КХЛ

Подопечные Владимира Крикунова в следующем раунде встретятся со столичным ЦСКА
Хоккеисты "Динамо" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло в гостях столичный "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене "Спартака" в Парке легенд при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

С самого начала можно было предположить, что серия между "Динамо" и "Спартаком" окажется самой затяжной из всех пар первого раунда плей-офф. Однако итоговый сценарий противостояния предугадать было практически невозможно. В первых пяти встречах зрители увидели на льду все - обилие красивых голов, множество силовой борьбы, драки.

Наиболее запоминающимся моментом для большинства стал камбэк "Спартака" в третьем матче серии. Динамовцы выиграли две домашние встречи, а в третьей вели со счетом 3:0. Однако красно-белые нашли в себе силы переломить ход игры и победили со счетом 5:4 в овертайме. Этот момент казался поворотным в серии, при этом красно-белые в четвертом матче смогли развить свой успех, взяв верх со счетом 3:2.

Многие думали, что команда Олега Знарка своего не упустит. Однако в пятом матче динамовцы сыграли ответственно и снова повели в серии, победив со счетом 4:1. В пяти встречах успех праздновала команда, игравшая на своем льду. Шестой матч серии виделся весьма кульминацией напряженного дерби, но в четверг утром стало известно, что встреча состоится при пустых трибунах.

Первый в КХЛ матч без зрителей

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. КХЛ впервые в своей истории решила провести матч без зрителей. Это было связано с указом мэрии и "отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек". "Спартак" заявил, что вернет средства болельщикам, которые приобрели билеты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", на момент закрытия продаж было приобретено более шести тысяч билетов. Бело-голубые, по информации агентства, не успели продать билеты на гостевой сектор, а только приняли заявки.

На подходе к стадиону наблюдалось огромное количество сотрудников правопорядка. Они опасались массового появления и возможной стычки между фанатами принципиальных соперников, но ничего подобного не случилось. Несколько десятков активных болельщиков встретили автобус с хоккеистами "Спартака" речевками и баннером, на котором было написано "Бейся за "Спартак".

Сотрудники правопорядка не хотели пропускать на матч легендарного спартаковского игроков, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова, который приехал на машине с одним из сотрудников клуба, но ситуацию смогли разрешить. Из зрителей внутри арены присутствовали руководители обеих команд, ветераны и журналисты.

Ведущий впервые во вступительной речи перед матчем обращался не к болельщикам, а к игрокам, призывая их биться до последнего за каждого из поклонников самой популярной российской команды. Он и два ди-джея активнее всех поддерживали "Спартак", иногда исполняя кричалки. На арене играли и традиционные песни, которые любят спартаковские болельщики.

Стоит ли играть без зрителей

По ходу шестой встречи между "Спартаком" и "Динамо" НХЛ приняла решение приостановить матчи регулярного чемпионата на неопределенный срок. Ранее подобные меры были приняты в чемпионатах Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Польши, Норвегии, Германии, Австрии, Италии и Словении. Международная федерация хоккея (IIHF) также отменила ряд турниров, среди которых юниорский и женский чемпионаты мира. Под угрозой срыва находится мировое первенство среди взрослых мужских сборных, которое должно состоятся в Швейцарии с 8 по 24 мая.

КХЛ не думает о переносе плей-офф, но тренеры команд считают, что играть при пустых трибунах неправильно. "У меня в карьере был один момент, когда играли без зрителей, не могу вспомнить его, но это было давно. Я считаю, что играть без зрителей - ненормально. Неправильно, если запретят ходить на трибуны", - сказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

"Жалко, что играли без болельщиков, они нам приносят пользу. По большому счету это не хоккей. Жаль, что "Динамо" играло три раза со зрителями, а мы - два", - отметил наставник "Спартака" Олег Знарок.

Хоккеисты "Динамо" лучше начали встречу и в первые минуты практически не выпускали соперника из зоны. На шестой минуте Владимир Брюквин открыл счет точным броском под перекладину ворот Юлиуса Гудачека, заменившего Никиту Беспалова, игравшего в прошлом матче. После этого игра в первом периоде напоминала предсезонную встречу, а не битву в плей-офф. Капитан "Динамо" Вадим Шипачев после матча в беседе с журналистами отметил, что игрокам его команды было трудно привыкнуть к пустым трибунам.

Другой форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин подчеркнул, что в шестой игре команде было тяжело, несмотря на отсутствие болельщиков "Спартака". "Тяжелая атмосфера, все немного другое. Но это все равно хоккей, нужно было настраиваться, обе команды находились в равных условиях", - сказал Яшкин.

"Спартак" не справился с Шипачевым

Еще перед началом серии было понятно, что ключевым фактором станет игра тройки Вадима Шипачева с Дмитрием Яшкиным и Андре Петерссоном. Яшкин и Шипачев стали двумя лучшими бомбардирами регулярного чемпионата, а Петерссон набрал меньше очков только из-за травм по ходу сезона. Козырями "Спартака" же виделись ровный состав всех пятерок и характер. Силу воли красно-белые продемонстрировали, а вот закрыть звено Шипачева Знарок не смог.

Ударная тройка "Динамо" решила исход шестого матча серии. Бело-голубые, поведя в счете, успокоились и стали откатываться назад, действуя на удержание результата. "Спартак" мощно провел второй период и абсолютно заслуженно забросил в нем две безответные шайбы. Отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачев.

"Тактика была такая - сыграть внимательнее в обороне. Иногда игроки перестраховываются и отдают сопернику территорию, поэтому, наверное, отступали. Но мы стараемся всегда играть ближе, атаковать. Бывает, что немного страшно, серия же длинная", - рассказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

В третьем периоде динамовцы перехватили инициативу, а на 46-й минуте состоялось первое в матче удаление - нападающий "Спартака" Федор Малыхин неаккуратно сыграл в зоне соперника и попал клюшкой по лицу игроку команды гостей. В большинстве Петерссон после передачи Андрея Миронова броском сходу отправил шайбу в пустой угол ворот Гудачека и сравнял счет. В концовке третьего периода шанс поиграть в большинстве получил "Спартак", но красно-белые не воспользовались двухминутным удалением Егора Зайцева, часть которого перешла на овертайм. На четвертой минуте компенсированного времени точку в матче и серии с передачи Шипачева поставил Яшкин.

За шесть встреч противостояния на счету форвардов первого звена "Динамо" 12 шайб. "Не получилось решить проблему звена Шипачева, - сказал после матча капитан "Спартака" Анатолий Никонцев. - Может, дали им много свободы и недоработали в плане жесткости. Установки бежать и бить кого-то в голову, ломать у нас не было".

"Мы пробовали играть жестче, когда счет позволял. Однако их же поймай сначала. Наверное, это лучшее звено в лиге, неплохо с ними сыграли в формате "5 на 5", но было большинство", - пояснил Знарок.

"Динамо" ждет второе дерби

"Спартак" в третьем сезоне подряд вылетел в первом раунде плей-офф. Однако по ходу этих чемпионатов в игре и результатах красно-белых наблюдается поступательное движение вверх. В сезоне-2017/18 они в последний момент попали в восьмерку сильнейших команд Западной конференции, после чего без шансов уступили столичному ЦСКА (0-4). В прошлом сезоне "Спартак" едва не преподнес главную сенсацию плей-офф, красно-белые выиграли две первые выездные игры у петербургского СКА, после чего уступили четыре раза подряд.

В нынешнем сезоне под руководством Знарка команда повторила лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Красно-белые финишировали на пятом месте в Западной конференции. "Хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Мы за очень маленький срок создали хороший коллектив", - отметил Знарок.

Знарок возглавил "Спартак" перед началом нынешнего сезона, подписав контракт по схеме "1+1". Главный тренер на пресс-конференции воздержался от ответа на вопрос о продлении соглашения.

"Динамо" же во втором раунде плей-офф сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата ЦСКА. Армейцы всухую завершил свою серию с нижегородским "Торпедо". Бело-голубые могли избежать встречи с ЦСКА на стадии второго раунда, но в последнем матче регулярного чемпионата уступили минскому "Динамо" и заняли четвертое место в Западной конференции. В случае победы в той встрече команда Крикунова в первом раунде встречалась бы с ярославским "Локомотивом", а в полуфинале конференции - со СКА.

"Мы не хотели проигрывать, чтобы не выходить на Спартак. Так получилось, что сейчас попали на ЦСКА. Ничего не поделаешь, будем играть", - отметил Крикунов.

Серия между "Динамо" и "Спартаком" завершилась последней из всех противостояний первого раунда плей-офф. Четвертьфиналы Кубка Гагарина начнутся 17 марта. "Барыс" (Нур-Султан) сыграет с "Сибирью" (Новосибирск), СКА встретится с "Йокеритом" (Хельсинки). "Динамо" и ЦСКА, а также "Ак Барс" (Казань) и "Салават Юлаев" (Уфа) начнут свои серии на день позже.

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