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КХЛ

Тренер "Спартака" Знарок считает неправильным проводить хоккейные матчи без зрителей

Шестой матч серии "Спартак" - "Динамо" прошел при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок считает неправильным проводить матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без зрителей. Такое мнение Знарок высказал на пресс-конференции.

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В четверг "Спартак" уступил "Динамо" в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:3 в овертайме. Бело-голубые одержали победу в серии до четырех побед со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на домашней арене "Спартака", "ЦСКА-Арене", при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Жалко, что играли без болельщиков, они нам приносят пользу. По большому счету это не хоккей. Жаль, что "Динамо" играло три раза со зрителями, а мы - два", - отметил Знарок.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов солидарен с коллегой. "У меня в карьере был один момент, когда играли без зрителей, не могу вспомнить его, но это было давно. Я считаю, что играть без зрителей - ненормально. Если запретят ходить на трибуны, это неправильно", - сказал Крикунов.

В четвертьфинале Кубка Гагарина "Динамо" сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится 18 марта.

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