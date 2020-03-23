Сотрудники компаний на "удаленке" разыграют 2 млн рублей в серии турниров по киберспорту

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России (ФКСР) запускает серию бесплатных турниров "#ИграемДома" для тех работников компаний и предприятий, учащихся, кто находится на удаленном режиме работы и дистанционном обучении в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

Общий призовой фонд турниров составит более 2 млн рублей. Соревнования стартуют в рамках программы "Киберспортсмен ФКС России". Ежедневные турниры пройдут по следующим киберспортивным играм: Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 и PlayerUnknown's Battlegrounds. В соревнованиях смогут принять участие граждане России от 14 лет, некоторые турниры доступны участникам от 18 лет, в соответствии с возрастной маркировкой игры.

"Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что дополнительные турниры помогут провести время с пользой. Мы расширили сетку соревнований программы "Киберспортсмен ФКС России" и запускаем новую серию турниров, теперь встречаться онлайн можно каждый день. Расписание составлено таким образом, что игры не помешают работе или дистанционному обучению в дневное время", - отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Старт серии игр будет дан 28 марта, подробное расписание можно узнать на homegame.pro. Регистрация на турниры осуществляется на площадках проведения соревнований. Участвовать можно как во всей серии турниров, так и в отдельно взятом соревновании.