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Влияние коронавируса на спорт

Екимов: МОК поступил верно, взяв паузу на принятие решения по Олимпиаде-2020

Президент Федерации велосипедного спорта России считает, что возможная отмена Олимпиады будет правильным решением по отношению ко всем жителям, но неправильным по отношению к спортсменам и болельщикам
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный олимпийский комитет (МОК) поступил правильно, взяв месячную паузу на принятие решения по проведению летних Олимпийских игр в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

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В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. Национальные олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио. В воскресенье президент МОК Томас Бах сообщил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник лучший российский велогонщик на шоссе Ильнур Закарин в интервью газете "Спорт-Экспресс" выступил за перенос Олимпиады.

"Премьер-министр Японии сказал, что в таких условиях Олимпиаду проводить нельзя, он произнес это коротко и ясно. МОК же, наоборот, сообщил, что будет рассматривать возможность проведения Игр в течение месяца, - сказал Екимов. - Мы же в свою очередь не можем ничего говорить, но МОК, наверное, взял правильную паузу, чтобы взвесить и обдумать все, потому что ситуация за эти четыре недели может меняться. В Китае все уже пошло на спад, и в мире, возможно, все будет так же".

"Что же касается того, проводить или не проводить Игры, то, конечно, их проводить надо в заявленные сроки. Если это все дело смещать, поменяется вся структура подготовки спортсменов, весь сезон, который и без того сломан. К примеру, в велоспорте "Тур де Франс" - апогей всего сезона, и на этой волне можно было провести Олимпийские игры. Если "Тур де Франс" состоится в июле, а Игры переносятся куда-то на октябрь, то должна быть совершенно другой сама структура подготовки", - добавил он.

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Отмена Олимпиады будет правильным решением по отношению ко всем жителям, но неправильным по отношению к спортсменам и болельщикам, считает Екимов. "Но это то решение, которое будет четко говорить о том, что да, Олимпиады нет, но есть другие соревнования, и мы готовимся к ним. Или же Олимпиада перенесена на неопределенный срок, но при этом говорится, к чему готовиться и как готовиться", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио запланированы в период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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В воскресенье МОК заявил, что в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки
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