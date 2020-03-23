Екимов: МОК поступил верно, взяв паузу на принятие решения по Олимпиаде-2020

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. Национальные олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио. В воскресенье президент МОК Томас Бах сообщил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник лучший российский велогонщик на шоссе Ильнур Закарин в интервью газете "Спорт-Экспресс" выступил за перенос Олимпиады.

"Премьер-министр Японии сказал, что в таких условиях Олимпиаду проводить нельзя, он произнес это коротко и ясно. МОК же, наоборот, сообщил, что будет рассматривать возможность проведения Игр в течение месяца, - сказал Екимов. - Мы же в свою очередь не можем ничего говорить, но МОК, наверное, взял правильную паузу, чтобы взвесить и обдумать все, потому что ситуация за эти четыре недели может меняться. В Китае все уже пошло на спад, и в мире, возможно, все будет так же".

"Что же касается того, проводить или не проводить Игры, то, конечно, их проводить надо в заявленные сроки. Если это все дело смещать, поменяется вся структура подготовки спортсменов, весь сезон, который и без того сломан. К примеру, в велоспорте "Тур де Франс" - апогей всего сезона, и на этой волне можно было провести Олимпийские игры. Если "Тур де Франс" состоится в июле, а Игры переносятся куда-то на октябрь, то должна быть совершенно другой сама структура подготовки", - добавил он.