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Допинг в спорте

САS рассмотрит иски World Athletics к олимпийским чемпионам Сильнову и Антюх

Также будут рассмотрены дела Оксаны Кондратьевой и Елены Соболевой
Наталья Антюх Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Наталья Антюх
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен рассмотреть иски Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), предъявленные Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и четырем российским легкоатлетам: Андрею Сильнову, Наталье Антюх, Оксане Кондратьевой и Елене Соболевой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе CAS.

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов в июне 2019 года сообщил ТАСС, что получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

"На рассмотрении в CAS находятся дела: "World Athletics против ВФЛА и Андрея Сильнова", "World Athletics против ВФЛА и Натальи Антюх", "World Athletics против ВФЛА и Оксаны Кондратьевой", "World Athletics против ВФЛА и Елены Соболевой", - сообщила сотрудница пресс-службы Спортивного арбитражного суда. Дата слушаний пока не определена.

Помимо победы на Играх в Пекине, на счету Сильнова есть золото чемпионата Европы (2006), серебро (2012) и бронза (2006) чемпионатов мира в помещении, серебро Кубка Европы (2006) и командного чемпионата Европы (2014).

Антюх - победительница Олимпиады 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, в ее активе есть также две медали Игр-2004: серебро в эстафете 4Х400 и бронза в беге на 400 метров.

Елена Соболева - серебряный призер зимнего чемпионата мира - 2006 в беге на 800 метров. На летнем чемпионате мира 2007 года в Японии она финишировала второй в забеге на 1500 метров, но впоследствии этот результат был аннулирован из-за нарушения спортсменкой антидопинговых правил. Оксана Кондратьева - метательница молота, в ее активе серебро Универсиады 2013 года в Казани и золото командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил летом 2015 года в Чебоксарах.

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