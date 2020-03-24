Слуцкий назвал логичным перенос даты проведения Олимпиады в Токио

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос даты проведения летней Олимпиады в Токио на год - логичное решение в условиях распространения коронавируса, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Перенос летней Олимпиады в Японии на 2021 год - ответственное, объяснимое и абсолютно закономерное решение в условиях пандемии", - заявил Слуцкий ТАСС.

Он отметил, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран, поэтому бороться с его распространением "нужно также всем миром".

Глава комитета напомнил, что многие страны сегодня приостанавливают авиасообщение другом с другом, а также принимают решение не проводить крупнейшие международные форумы. "В таких условиях, думаю, что нет ничего страшного, если график летних олимпийских игр будет скорректирован. Здесь все логично", - отметил Слуцкий.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить летние Олимпийские игры в Токио на один год, достигнув договоренности по поводу того, чтобы соревнования прошли не позднее лета 2021 года.