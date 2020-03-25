ТАСС, 25 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до января, чтобы не усугублять финансовое положение команд. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.

На данный момент приостановлены практически все футбольные чемпионаты в мире, включая Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Как отмечает источник, доходы футбольных клубов сильно упадут из-за приостановок чемпионатов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, исходя из чего расходы на приобретение новых футболистов заметно снизятся по окончании сезона. Подчеркивается, что ФИФА проводит беседы с клубами по поводу продления трансферного окна. Некоторые руководители уже поддержали эту идею.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.