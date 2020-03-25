Мэр Бергамо: матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" стал биологической бомбой

ТАСС, 25 марта. Матч Лиги чемпионов по футболу между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" стал одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии. Об этом заявил мэр города Бергамо Джорджио Гори, комментарий которого приводит газета Marca.

Встреча прошла в рамках 1/8 финала турнира 19 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро", посещаемость составила около 44 тыс. зрителей. "Аталанта" одержала победу со счетом 4:1.

"Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили "Сан-Сиро", были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся", - заявил Гори.

Первым зараженным в Валенсии был журналист Энрике Матеу, который освещал игру в Милане. В составе "Валенсии" инфицировано более пяти игроков и представителей клуба. В среду стало известно, что голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.

В ответной игре 10 марта в Испании клуб из Бергамо победил со счетом 4:3 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, встреча прошла без зрителей. Турнир был приостановлен 13 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В Италии с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом превысило 69 тыс. человек, из них 6820 скончались, более 8,3 тыс. излечились. Бергамо (область Ломбардия) является одним из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и скончавшихся.