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ММА

Нурмагомедов пока не получил информации о месте боя с Фергюсоном

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что нашел место для проведения поединка
Хабиб Нурмагомедов Саид Царнаев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Саид Царнаев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов еще не получил информации о месте проведения боя против американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы ждем сообщения с локацией", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что нашел место для проведения поединка. СМИ также сообщали, что в качестве мест для проведения боя рассматриваются штат Флорида, города Тампа, Орландо и Джексонвилль.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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