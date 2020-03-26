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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве в июне может быть перенесен из-за Олимпиады

Изначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 марта
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Чемпионат Европы по скалолазанию, который должен был пройти весной этого года в Москве и был перенесен на июнь, может состояться позднее запланированного срока из-за переноса Олимпиады в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания Росии (ФСР).

Изначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 марта, но из-за коронавируса были перенесены на период с 15 по 22 июня. Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые теперь запланированы на 2021 год.

"В связи с переносом сроков Олимпийских игр на 2021 год прорабатывается вопрос о переносе чемпионата Европы на более поздний период. В этой связи также прорабатывается вопрос и о переносе сроков чемпионата и Кубка России в Воронеже", - говорится в заявлении ФСР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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