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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по гандболу может завершиться летом

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома Федерации гандбола России

ТАСС, 26 марта. Чемпионат России по гандболу может быть завершен летом в связи с переносом матчей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома федерации с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола. Также в связи с ограничением авиасообщения с другими странами, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом, иностранным игрокам и тренерам рекомендуется незамедлительно вернуться на родину. Тренерам - разработать индивидуальный график тренировок из-за приостановления тренировочного процесса в залах и на открытом воздухе.

"В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса в России и мире власти нашей и других стран принимают жесткие меры по ограничению мобильности населения для уменьшения риска заражения. Эти меры влияют не только на график проведения соревнований, но и на привычный уклад жизни спортсменов, тренеров и болельщиков", - говорится в заявлении ФГР.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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