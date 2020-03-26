Чемпионат России по гандболу может завершиться летом

ТАСС, 26 марта. Чемпионат России по гандболу может быть завершен летом в связи с переносом матчей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома федерации с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола. Также в связи с ограничением авиасообщения с другими странами, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом, иностранным игрокам и тренерам рекомендуется незамедлительно вернуться на родину. Тренерам - разработать индивидуальный график тренировок из-за приостановления тренировочного процесса в залах и на открытом воздухе.

"В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса в России и мире власти нашей и других стран принимают жесткие меры по ограничению мобильности населения для уменьшения риска заражения. Эти меры влияют не только на график проведения соревнований, но и на привычный уклад жизни спортсменов, тренеров и болельщиков", - говорится в заявлении ФГР.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.