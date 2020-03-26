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Влияние коронавируса на спорт

Стадион "Маракана" передан под госпиталь для размещения зараженных коронавирусом

Больше половины клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Бразилии по футболу, передали свои стадионы для организации госпиталей

ТАСС, 26 марта. Бразильский стадион "Маракана" используется в качестве госпиталя для размещения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что больше половины клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Бразилии по футболу, передали свои стадионы органам здравоохранения для организации полевых госпиталей.

"В это мрачное время я хотел бы пожелать людям не терять надежду. Давайте позаботимся о старшем поколении, поможем тем, кто в этом больше всего нуждается", - написал президент "Фламенго" Родольфо Ландим.

Стадион "Маракана" является крупнейшим в стране, он расположен в Рио-де-Жанейро, на нем домашние матчи проводят "Фламенго" и "Флуминенсе". На данный момент арена вмещает почти 79 тыс. человек. Стадион дважды принимал финалы чемпионатов мира, церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2016 года.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 2,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 57 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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