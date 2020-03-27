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Влияние коронавируса на спорт

Мельников: закрытие Красной Поляны не повлияет на подготовку российских горнолыжников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 марта поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с 28 марта по 1 июня 2020 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Приостановка работы горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи не повлияет на подготовку сборной России по горнолыжному спорту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 марта поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с 28 марта по 1 июня 2020 года.

"На подготовку горнолыжников это не повлияет - мы в ближайшее время не планировали на Красной Поляне никаких мероприятий, а все кандидаты в сборную сейчас находятся на индивидуальной подготовке, тренируются на дому", - сообщил Мельников.

Президент Федерации горнолыжного спорта России сообщил, что часть команды находится на домашнем карантине после возвращения из Европы: "Карантин по приезду с мероприятий в Европе сейчас уже заканчивается, подозрений [на заболевание] ни у кого нет. Пока будем работать, работать на дому, в том числе и федерация, на рабочих местах сейчас находятся те, от кого непосредственно зависит жизнедеятельность федерации. Со следующей недели на дистанционную работу уйдут все, мы соблюдаем все поручения президента и правительства".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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