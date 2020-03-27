СМИ: баскетболисты "Юты" Гобер и Митчелл выздоровели после заражения коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

Гобер стал первым игроком НБА, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.