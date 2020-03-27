СМИ: баскетболисты "Юты" Гобер и Митчелл выздоровели после заражения коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.
Гобер стал первым игроком НБА, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.
Ранее сообщалось, что помимо двух баскетболистов "Юты" коронавирус обнаружен у игроков "Детройта" "Бруклина", "Филадельфии", "Бостона" и "Лос-Анджелес Лейкерс"
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.