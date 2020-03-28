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Влияние коронавируса на спорт

Мужской и женский чемпионаты России по волейболу досрочно завершены из-за коронавируса

Итоговое положение команд будет определено по итогам регулярного чемпионата, у мужчин лучшим стал "Локомотив" (Новосибирск), у женщин - "Динамо" (Казань)
Описание
© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Решение о досрочном завершении мужской Суперлиги поддержали 13 из 14 клубов, женской - 10 из 12. Итоговое положение команд будет определено по итогам регулярного чемпионата. У мужчин лучшим стал "Локомотив" (Новосибирск), у женщин - "Динамо" (Казань). Ранее высшим достижением "Локомотива" было второе место, которое команда заняла по итогам сезона-2013/14 (в финальном матче новосибирский клуб уступил казанскому "Зениту"), казанское "Динамо" пять раз подряд выиграло чемпионат России (с 2011 по 2015 год).

Также сообщается, что вопросы системы проведения чемпионата России сезона-2020/21 и состава лиг будут рассматриваться с учетом мнения клубов на заседании президиума федерации, который запланирован в период с апреля по июнь. Победителями второго и третьего по силе дивизионов страны будут определены по положению команд в таблице на момент приостановки чемпионата. Победителями молодежных лиг также стали новосибирский "Локомотив" и казанское "Динамо".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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