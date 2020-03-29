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Влияние коронавируса на спорт

Профсоюз ждет рекомендаций ФИФА и FIFPro клубам сократить зарплаты в условиях пандемии

В субботу "Ювентус" сообщил, что руководство достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) ожидает от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) рекомендаций клубам всех стран понизить зарплаты игрокам в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

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В субботу итальянский "Ювентус" сообщил, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса. Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за четыре месяца, клуб сэкономит около €90 млн.

"Такой вариант [сокращения зарплат] возможен везде, сейчас идет общение между ФИФА и FIFPro, и могут быть выработаны какие-то единые рекомендации. Понятно, что они будут достаточно общие, но тем не менее мы их тоже ожидаем, - сказал Зотов. - Это вопрос переговоров. Я сомневаюсь, что эта директива будет спущена сверху от ФИФА, но как рекомендация - это да".

Обе организации также обсуждают вопрос продления действующих контрактов футболистов, чьи соглашения заканчиваются летом. "Если все чемпионаты, которые были приостановлены, будут возобновлены, то возникнут такой вакуум и проблема с игроками, которые играли за клуб в течение сезона и у которых в конце мая-начале июня договора заканчивались. По правилам ФИФА, контракт должен заключаться как минимум на сезон. Соответственно, если такая ситуация возникнет, то может быть какое-то исключение, дающее возможность продлевать договоры до окончания возобновленного чемпионата", - добавил Зотов.

Ранее генеральный директор клуба Российской премьер-лиги "Тамбов" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что в клубе отказались от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть на фоне пандемии.

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