Профсоюз ждет рекомендаций ФИФА и FIFPro клубам сократить зарплаты в условиях пандемии

В субботу итальянский "Ювентус" сообщил, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса. Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за четыре месяца, клуб сэкономит около €90 млн.

"Такой вариант [сокращения зарплат] возможен везде, сейчас идет общение между ФИФА и FIFPro, и могут быть выработаны какие-то единые рекомендации. Понятно, что они будут достаточно общие, но тем не менее мы их тоже ожидаем, - сказал Зотов. - Это вопрос переговоров. Я сомневаюсь, что эта директива будет спущена сверху от ФИФА, но как рекомендация - это да".

Обе организации также обсуждают вопрос продления действующих контрактов футболистов, чьи соглашения заканчиваются летом. "Если все чемпионаты, которые были приостановлены, будут возобновлены, то возникнут такой вакуум и проблема с игроками, которые играли за клуб в течение сезона и у которых в конце мая-начале июня договора заканчивались. По правилам ФИФА, контракт должен заключаться как минимум на сезон. Соответственно, если такая ситуация возникнет, то может быть какое-то исключение, дающее возможность продлевать договоры до окончания возобновленного чемпионата", - добавил Зотов.

Ранее генеральный директор клуба Российской премьер-лиги "Тамбов" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что в клубе отказались от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть на фоне пандемии.