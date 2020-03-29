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Влияние коронавируса на спорт

Две китайские хоккеистки заразились коронавирусом на сборах в США

Тесты были проведены после возвращения в Китай

ТАСС, 29 марта. Руководство женской сборной Китая по хоккею заявило о двух случаях заражения игроков коронавирусом после возвращения со сборов в США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Китая.

Обе хоккеистки переведены в специальную больницу для инфицированных пациентов. Команда проводила в феврале товарищеский турнир на территории США в преддверии чемпионата мира, который был отменен. В Пекин сборная вернулась 13 марта. Все спортсменки и персонал сборной были помещены на карантин.

Число инфицированных коронавирусом в Китае снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс. Из них 693 - пациенты, прибывшие из-за рубежа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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