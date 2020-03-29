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Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер клуба КХЛ "Локомотив" Пелино заразился коронавирусом

Канадскому специалисту 60 лет, также инфицирована его жена
Главный тренер "Локомотива" Майк Пелино Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Майк Пелино
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Тест на коронавирус главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" канадца Майка Пелино дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба омского "Авангарда", в котором он работал в 2018-2019 годах.

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"У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер "Авангарда" находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, здоровья," - говорится в заявлении.

Пелино 60 лет, он возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. Канадец занимал пост помощника главного тренера "Авангарда" с 2018 по 2019 год. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Специалист также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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