Главный тренер клуба КХЛ "Локомотив" Пелино заразился коронавирусом

ТАСС, 29 марта. Тест на коронавирус главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" канадца Майка Пелино дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба омского "Авангарда", в котором он работал в 2018-2019 годах.

"У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер "Авангарда" находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, здоровья," - говорится в заявлении.

Пелино 60 лет, он возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. Канадец занимал пост помощника главного тренера "Авангарда" с 2018 по 2019 год. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Специалист также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.