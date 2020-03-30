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Влияние коронавируса на спорт

World Athletics работает над переносом чемпионата мира на 2022 год

Турнир должен был пройти в августе в США
Стадион в Лондоне, где пройдет чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года EPA/DIEGO AZUBEL
Описание
Стадион в Лондоне, где пройдет чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года
© EPA/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 30 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) работает над переносом чемпионата мира с 2021 на 2022 год после объявления новых дат проведения Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В понедельник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори объявил, что летние Олимпийские игры в 2021 году пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. Игры были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен был пройти в августе в Юджине (штат Орегон, США).

"Каждый должен проявить гибкость и компромисс, и сейчас мы работаем с организаторами чемпионата мира в Орегоне, чтобы определить новые даты для проведения соревнования в 2022 году", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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