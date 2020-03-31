Клуб НХЛ "Эдмонтон" сократит 139 сотрудников персонала команды

ТАСС, 31 марта. Руководство компании Oilers Entertainment Group, которая владеет клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", приняло решение сократить 139 сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сокращение пройдет 13 апреля и будет носить временный характер, также клуб прекратит выплаты сотрудникам, работающим удаленно. При этом Oilers Entertainment Group создала фонд, который поможет нивелировать финансовые потери работников персонала. Благодаря данной инициативе и государственным программам сотрудники будут получать от 75% до 90% своей заработной платы. НХЛ приостановила регулярный чемпионат 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Как и многие другие компании, работающие в спортивной сфере, мы вынуждены предпринять данные меры на фоне беспрецедентной проблемы и быстро меняющейся экономической ситуации. Все действия необходимы для удержания бизнеса, однако мы продолжим делать все возможное для наших сотрудников. Компания старается сохранить их зарплату и стремится в ближайшее время вернуть всех на работу", - сказано в заявлении.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.