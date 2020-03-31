Российский шахматист Непомнящий поднялся на четвертую строчку в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 марта. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с пятого места на четвертое в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте федерации во вторник.

На счету Непомнящего 2784 очка. Россиянин Александр Грищук опустился с четвертой строчки на шестую (2777). Непомнящий на турнире претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта и был прерван после семи туров, делил лидерство с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Лидирует в рейтинге чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863), на втором месте располагается американец Фабиано Каруана (2835), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2791). Также в десятку лучших входят Вашье-Лаграв (5-е место, 2778), армянин Левон Аронян (7, 2773), американец Уэсли Со (8, 2770), азербайджанец Теймур Раджабов (9, 2765) и Аниш Гири из Нидерландов (10, 2764).

Россиянин Сергей Карякин занимает 17-ю строчку (2752), Дмитрий Андрейкин - 22-ю (2726), Петр Свидлер - 24-ю (2723), Никита Витюгов - 25-ю (2722), Владислав Артемьев - 29-ю (2716), Евгений Томашевский - 34-ю (2706), Даниил Дубов - 38-ю (2699), Кирилл Алексеенко - 39-ю (2696), Максим Матлаков - 45-ю (2685).