Приостановка чемпионата Германии по футболу продлена до 30 апреля

ТАСС, 31 марта. Германская футбольная лига (DFL) утвердила решение продлить приостановку игр в высшем и втором дивизионах до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято во вторник по итогам заседания лиги, которое впервые прошло в формате видеоконференции. Также было объявлено, что следующее собрание будет проведено 17 апреля.

Решение о приостановке футбольных соревнований принято в связи с ситуацией с коронавирусом. Чемпионат Германии был прерван 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". Во второй бундеслиге лидирует "Арминия" из Билефельда.

В Германии зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 500 человек умерли, свыше 16 тыс. человек выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.