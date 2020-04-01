Минспорт РФ создал колл-центр по противодействию распространению коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Министерство спорта РФ организовало работу колл-центра при оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основными целями создания колл-центра являются оперативное реагирование, помощь и разъяснение различных рекомендаций, которые были введены Минспортом на фоне пандемии.

В колл-центр могут обратиться спортсмены, тренеры, специалисты, а также все жители страны по вопросу предотвращения распространения заболевания. Колл-центр начнет свою работу 1 апреля и будет действовать круглосуточно по номеру 8-495-995-05-38.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.