Тренер Касперович: президент СБР Драчев не выполнил предвыборные обещания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, занявший этот пост два года назад, за время своего правления не выполнил предвыборные обещания. Об этом сообщил ТАСС личный тренер чемпиона мира 2020 года Александра Логинова Александр Касперович.

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились с письмом к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Одним из подписантов является Касперович.

"Из той предвыборной программы, с которой шел во власть Владимир Петрович Драчев, практически ничего не было выполнено, - заметил Касперович. - Если говорить про кадровую политику, то все, что годами делалось нашей большой биатлонной семьей, оказалось перечеркнуто. Не может же быть такого, что у нас не было ничего хорошего. То же искусственное омоложение тренерского состава сборной я иначе как полным бредом не могу назвать".