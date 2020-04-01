Тренер Касперович: президент СБР Драчев не выполнил предвыборные обещания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, занявший этот пост два года назад, за время своего правления не выполнил предвыборные обещания. Об этом сообщил ТАСС личный тренер чемпиона мира 2020 года Александра Логинова Александр Касперович.
В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились с письмом к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Одним из подписантов является Касперович.
"Из той предвыборной программы, с которой шел во власть Владимир Петрович Драчев, практически ничего не было выполнено, - заметил Касперович. - Если говорить про кадровую политику, то все, что годами делалось нашей большой биатлонной семьей, оказалось перечеркнуто. Не может же быть такого, что у нас не было ничего хорошего. То же искусственное омоложение тренерского состава сборной я иначе как полным бредом не могу назвать".
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"Но это не значит, что Драчев должен вообще уйти из биатлона. Он является депутатом Государственной думы. Есть вопросы, которые нужно решать на государственном уровне, и Владимир Петрович может здесь оказать большую помощь. У меня, конечно, накопилось много личных претензий к нему, но это личное, есть и профессиональное недовольство, и это главное", - продолжил собеседник ТАСС.
Касперович отметил, что одной из имеющихся глобальных проблем является отсутствие нормальных контактов с президентом СБР у региональных федераций. "Есть первый вице-президент Алексей Викторович Нуждов, с которым у меня нет никаких дружеских отношений, но с кем можно нормально вести диалог. Он действительно оказывает поддержку, слышит нас. Мне пришлось работать со многими президентами СБР, но прежние руководители организации вне зависимости от того, где они находились, всегда были на связи, и с ними можно было пообщаться и поделиться всеми проблемами", - заметил тренер.
"Алексей Викторович сейчас находится на своем месте, но я бы хотел, чтобы СБР возглавил человек, который знает биатлон изнутри", - добавил Касперович.