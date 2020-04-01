Цорн: "Спартак" провел конструктивный диалог с игроками по вопросу снижения зарплаты

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение футболистов московского "Спартака" о сокращении зарплаты стало результатом конструктивного диалога с руководством клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Ранее в среду пресс-служба "Спартака" сообщила о согласии игроков получать зарплату на 40% меньше в связи с приостановкой чемпионата России из-за коронавируса.

"Вчера и сегодня состоялся очень конструктивный диалог о нынешней ситуации, результатом которого стало решение футболистов первой команды "Спартака" отказаться от зарплаты до возобновления тренировочного процесса на 40%. Ребята молодцы", - сказал Цорн.

"Спартак" после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков. Также команда вышла в полуфинал Олимп - Кубка России, где должна сыграть с петербургским "Зенитом".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.