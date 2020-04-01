Велогонщица Шмелева отказалась заниматься в "Новогорске" и готовится к сезону в квартире

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке Дарья Шмелева отказалась от предложения переехать на время карантина на подмосковную базу "Новогорск" и готовится к сезону в квартире, которую ей пришлось снять. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

25-летняя Шмелева проживает в общежитии при училище олимпийского резерва, но не сможет вернуться туда после сборов из-за карантина. Российские велогонщицы по приказу Минспорта РФ в конце прошлой недели прервали сборы под Геленджиком и вынуждены были вернуться в Москву. В среду президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил пресс-службе Олимпийского комитета России, что москвичке Шмелевой, не имеющей в столице собственного жилья, было предложено на время карантина поселиться на базе в Новогорске.

"Мы отказались от "Новогорска", потому что там нет возможности тренироваться, так как Дарье нужно неделю минимум просидеть на карантине. Поэтому просто сняли квартиру в районе метро "Кунцевская", Шмелева постоянно находится дома и никуда не выезжает. В комнате стоит велостанок, также затащили домой штангу. Сейчас она тренируется в квартире и ждет, когда ситуация нормализуется", - сказал Кирильцев.

Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Также Шмелева девять раз становилась чемпионкой Европы.